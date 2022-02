Bewerben für berufsbegleitende Master an der Zeppelin Universität

Die Zeppelin Universität (ZU) startet im kommenden Frühjahr die nächsten Studienprogramme für Berufstätige: den berufsbegleitenden Master in Management und Führung für Ingenieurinnen und Ingenieure („Executive Master of Science in Business & Leadership for Engineers (eMA BEL)“) und den berufsbegleitenden Master in Mobilitätsinnovationen („Executive Master of Science in Mobility Innovations (eMA MOBI)“).

Der zweijährige Studiengang eMA BEL richtet sich an Ingenieurinnen und Ingenieure sowie Nicht-Wirtschaftswissenschaftlerinnen und Nicht-Wirtschaftswissenschaftler, die über einen ersten ingenieurwissenschaftlichen oder nicht-wirtschaftswissenschaftlichen Studienabschluss, erste Berufserfahrung, eine zum Zeitpunkt des Studienbeginns bestehende Beschäftigung in einem Industrieunternehmen sowie englische Sprachkenntnisse verfügen. Der Studiengang vermittelt neben interkulturellen Kompetenzen betriebswirtschaftliches Wissen, Anforderungen an nachhaltige und sozial verantwortliche Unternehmensführung sowie sozialwissenschaftliche Grundlagen der Führung und Motivierung hochqualifizierter Mitarbeitender.

Der ebenfalls zweijährige Studiengang eMA MOBI bildet Expertinnen und Experten aus der Transport-, Logistik- und Mobilitätsbranche zu interdisziplinären Mobilitätsmanagerinnen und Mobilitätsmanagern aus, die die Strukturen, Funktionen und Herausforderungen des Transport- und Logistiksektors, deren Zusammenhänge und Zukunftstrends verstehen.

Die Unterrichtssprache ist jeweils Englisch. Bewerbungen sind ab sofort und noch bis zum 28. Februar möglich, Studienstart ist für den eMA BEL am 7. März und für den eMA MOBI am 14. März. Weitere Informationen unter zu.de/bel und zu.de/mobi