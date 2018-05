Bewegungsparcours im Riedlewald wird eröffnet

Der neue Bewegungsparcours im Riedlewald wird am Dienstag, 15. Mai, um 15.30 Uhr, eröffnet, teilt die Häfler Stadtverwaltung mit. Treffpunkt ist am Streckenschild im Riedlewald an der Ecke Colmanstraße/Leutholdstraße. Nach der Eröffnung durch Bürgermeister Andreas Köster und Vertreter der BKK Gildemeister Seidensticker, BKK MTU und BKK ZF & Partner kann jeder, der Lust hat, den Bewegungsparcours mit Unter- stützung eines professionellen Trainers ausprobieren. Hierbei werden die einzelnen Übungen erklärt und bei Bedarf Hilfestellungen gegeben.

Wer möchte kann künftig im Riedlewald-Parcours alleine oder in der Gruppe an vorhandenen Gegenständen wie Bänken, Steinen oder einer Schaukel im Freien Übungen machen. Der Parcours ist rund 1,5 Kilometer lang. Es gibt sieben Trainingsstationen. An jeder Station befindet sich ein Schild mit der Übungsbeschreibung. Eine Streckenübersicht am Eingang zum Riedlewald an der Ecke Colsmanstraße/Leutholdstraße beschreibt die gesamte Strecke.

Entwickelt wurde der Parcours im Riedlewald im Rahmen des Projektes Platzwechsel in Zusammenarbeit mit Krankenkassen und der Stadt Friedrichshafen.

Passend zur Kampagne „Platzwechsel – Bewege dein Leben“ soll der Bewegungsparcours nachhaltig für ein abwechslungsreiches, dauerhaftes und kostenloses Bewegungsangebot in Friedrichshafen stehen. Deshalb ist geplant, in den kommenden Wochen Schnuppertrainings in Begleitung der Personaltrainerin Tanja Anger im Riedlewald-Parcours anzubieten. Termine,