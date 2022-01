Bewegungslehre und Technikkombinationen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Dienstag, 21. Dezember fanden im Judo/Ju Jutsu Verein Friedrichshafen e. V. Gürtelprüfungen für Kinder und Erwachsene im Ju Jutsu in der Bodenseesporthalle statt. Ju Jutsu ist ein moderner Kampfsport, der Elemente unterschiedlicher Kampfsportarten vereint, beziehungsweise diese zur Grundlage nimmt und zu einem effektiven Selbstverteidigungssystem macht. Acht Kinder und drei Erwachsenen traten nach langer Vorbereitungszeit, die zudem noch durch Hallenschließungen wegen Corona unterbrochen werden musste, zu der Gürtelprüfung an, um ihr Können zu demonstrieren. Vom Prüfer wurden neben den, für den jeweiligen Gürtelgrad geforderten, Techniken auch die Dynamik der Technikkombinationen sowie die Bewegungslehre bewertet. Die geforderten Ju Jutsu-Techniken mussten gegen teilweise mehrere verschiedene Angriffe gezeigt und in Kombinationen, bestehend aus mehreren Techniken, vorgeführt werden. Letztendlich haben alle Prüflinge die Prüfung erfolgreich bestanden und sind von nun an berechtigt, die neu erlangte Gürtelfarbe zu tragen. So dürfen bei den Kindern nun Emely Bucher und Moritz Filler den grünen Gürtel tragen, Lara-Sophie Saltik den orangenen Gürtel und Tanja Guth, Alexander Guth, Josie Bucher, Tim Filler und Rebecca Lorenz den gelben Gürten tragen. Bei den Erwachsenen haben Paula Becker, Alexander Koschelnik und Wolf-Michael Dieter die Prüfung zum gelben Gürtel abgelegt.

Nähere Informationen über den Judo/Ju Jutsu Verein Friedrichs-hafen e. V. sind unter www.budo-friedrichshafen.de zu finden.