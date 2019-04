Friedrichshafen - Was für ein fulminanter und bewegender Abschied für Karl Hanspeter: Nach fünfjähriger erfolgreicher Arbeit für den Musikverein Ailingen beendete er mit dem traditionellen Osterkonzerts in der gut besetzten Rotachhalle seine Dirigententätigkeit für die Ailinger Musiker. Das gut zweistündige Programm hatte alles zu bieten, was moderne und anspruchsvolle Blasmusik ausmacht.

Von Rossini bis Billy Joel, von Polka und March bis hin zu heißen südamerikanischen Rhythmen und von Klassik bis zu volkstümlichen Weisen war für jeden Geschmack etwas dabei. Besonders überzeugend die Gesamtleistung des Orchesters und die vielen solistischen Leistungen, die eindrücklich bewiesen, dass Hanspeters Nachfolger am Dirigentenpult in große Fußstapfen treten wird.

Bis auf weiteres wird das Orchester musikalisch von der bisherigen Vizedirigentin Corina Kohler geleitet. „Dieser Abend ist für uns ein großer Einschnitt. Die Zusammenarbeit mit Karl Hanspeter war intensiv und hat uns weitergebracht. Er wird uns sehr fehlen“, sagt die Musikvereinsvorsitzende Laura Bolz. „Es wird sicher nicht leicht werden, einen Nachfolger zu finden, der menschlich so gut zu uns passt und dessen musikalische Vorstellungen auch mit denen des Musikvereins so perfekt übereinstimmen.“ Dass er sich „mit einem lachenden und einem weinenden Auge“ verabschiedet, daran lässt Karl Hanspeter keinen Zweifel. Er müsse aber seiner angeschlagenen Gesundheit Tribut zollen, betont der 61-Jährige. Nicht stressfrei sei nicht zuletzt die aufwendige, jeweils 400 Kilometer lange An- und Abreise aus seiner Südtiroler Heimat Tramin gewesen, die er für Unterricht und Orchesterprobe jede Woche habe bewältigen müssen. „Die Chemie hat immer gestimmt“, sagt Hanspeter und freut sich vor allem auch darüber, dass in seiner Zeit der Klangkörper von rund 40 auf 76 Musiker angewachsen ist.

Mit dem „Triumphmarsch“ von Friedrich Wilhelm Wieprecht gelang dem Musikverein Ailingen ein monumentaler Einstieg ins abwechslungsreiche Programm. Kraftvoll auch die „Leichte Kavallerie“ von Franz von Suppé. Mit ruhigem und doch forderndem Dirigat hatte Karl Hanspeter alle Fäden in der Hand. Ein Genuss natürlich auch die Klänge aus Gioachino Rossinis „Barbier von Sevilla“, bei denen sich gerade auch die Flöten und Klarinetten durch wunderschönes Zusammenspiel auszeichnen konnten.

So richtig die Post ging dann nach der Pause ab. Zum Beispiel bei der feurigen „Carioca“ – aus dem 1933 entstandenen Musicalfilm „Flying down to Rio“. Klasse die zahlreichen Solo-Auftritte, ebenso wie die charmante und kurzweilige – weil erfreulicherweise nicht zu textlastige – Moderation von Helena Schleith und Niklas Bieser. Karl Hanspeter blieb es vorbehalten mit seinen unvergleichlichen und bewegenden Soli an Flügelhorn und Trompete zu „Gabriella’s Song“ aus dem schwedischen Film „Wie im Himmel“ auch ein emotionales Highlight zu setzen, das so richtig unter die Haut ging. Was wäre aber passender, als mit „My Way“ – mit Hanspeter Karl an der Trompete und Felix Olbrich an der Posaune – einen vermeintlichen Schlusspunkt zu setzen. Doch eine weitere Überraschungszugabe natürlich nicht fehlen: „Von Freund zu Freund.“ Damit dürfte alles gesagt sein. Fast alles: Dass Georg Schellinger es sich nicht nehmen ließ, an seinem 40. Geburtstag zusammen mit seiner Frau Julia das Osterkonzert zu besuchen, ehrt den Ailinger Musikverein. Der Ortsvorsteher und auch alle anderen Besucher dürften ihr Kommen nicht bereut haben.

Für 40-jährige aktive Mitgliedschaft im Musikverein Ailingen wurden schließlich Claudius Krapf (Posaune), Michael Reuter (Posaune) und Thomas Epple (Trompete) von Antonius Bittner, Vorsitzender des Blasmusikbezirks 5, und der Musikvereinsvorsitzenden Laura Bolz mit der Ehrennadel in Gold mit Diamant ausgezeichnet.