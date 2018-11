Zwei Maskierte haben am Dienstagabend die Esso-Tankstelle an der Eckenerstraße in Friedrichshafen überfallen. Sie bedrohten den Angestellten des Betriebs mit Pistolen und erbeuteten Bargeld und Zigaretten. Die Polizei hat eine genaue Täterbeschreibung veröffentlicht und bittet Zeugen, sich zu melden.

„In 31 Jahren gab es das noch nie“, sagt Uwe Brechenmacher, so lange hat er schon die Tankstelle an der Häfler Eckenerstraße. Am Dienstagabend wurde sein Betrieb jetzt erstmals Opfer eines Raubüberfalls. Laut Polizeibericht wurde ein Angestellter gegen 22 Uhr kurz vor Ladenschluss abgepasst, mit Pistolen bedroht und aufgefordert, das Geld herauszugeben. Der Mitarbeiter von Brechenmacher öffnete laut Polizei dann die Kasse und die Täter nahmen das darin befindliche Bargeld heraus. Außerdem nahmen sie mehrere Stangen Zigaretten mit. Laut dem Polizeibericht flüchteten die Täter anschließend in Richtung „Hinterer Hafen“.

Ob es einen Zusammenhang zwischen dem Tankstellenüberfall am Dienstag und dem Diebstahl von Waffen aus einem Geschäft in der Häfler Schanzstraße Montagspätabend (die SZ berichtete) gibt, ist bisher unklar. Laut Polizei gibt es darauf bisher keine Hinweise. „Wir können es aber auch nicht ausschließen“, sagt Polizeisprecher Bernd Schmidt.

Uwe Brechenmacher hat mit seinem Mitarbeiter noch nicht im Detail über den Überfall gesprochen. „Er braucht erst mal Ruhe und Abstand“, sagt er, gleichwohl er ihm natürlich seine Hilfe angeboten hat. Die Tankstelle war laut dem Pächter im Außenbereich videoüberwacht. „Die Polizei hat die Daten gesichert“, sagt der Tankstellenpächter. „Es gibt gute Aufnahmen.“ Er hofft, dass die Täter schnell gefasst werden. Die Kamera im Innenbereich der Tankstelle sei wegen eines Stromkastenwechsels gerade ausgefallen.

Mehr Raubdelikte im Bodenseekreis

Laut Polizei haben die Raubdelikte im Bodenseekreis im laufenden Jahr wieder etwas zugenommen, nachdem die Fallzahlen in den vergangenen Jahren leicht rückläufig waren. Jeweils von Januar bis Oktober gerechnet waren es 2014 insgesamt 31 Delikte, 26 im Jahr 2015, 27 im Jahr 2016 und 21 Fälle 2017. Im laufenden Jahr habe man wieder etwa das Niveau von 2014 erreicht, sagt Bernd Schmidt. Eingeschlossen seien dabei alle Raubdelikte, etwa solche auf Zahlstellen, Geschäfte, Spielhallen und dergleichen.

„Wenig Geld in der Kasse lassen“ ist das einzige Mittel, das Uwe Brechenmacher einfällt, um solche Überfälle zu vermeiden. Es solle sich einfach nicht lohnen, eine Tankstelle zu überfallen. Seine Mitarbeiter weist er grundsätzlich an, in solcher Situation das Geld sofort rauszugeben „und kein Risiko einzugehen“.

Der Polizei liegt laut ihrem Bericht eine Personenbeschreibung vor: Der erste Täter war etwa 1,70 Meter groß, trug einen dunklen Kapuzenpulli, eine schwarze Hose und eine schwarze Skimaske. Der zweite Täter war etwa 1,80 Meter groß, er war ebenfalls mit einem dunklen Kapuzenpulli, einer dunklen Hose und einer schwarzen Skimaske bekleidet. Beide trugen laut Polizei helle Schuhe.

Nach dem Raub rannte der Tankstellen-Angestellte laut Polizei auf die Straße und sprach eine vorbeifahrende Fahrradfahrerin an. Diese sowie weitere Zeugen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges im Bereich der Eckenerstraße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Friedrichshafen unter Telefon 07541 / 70 10 zu melden.

