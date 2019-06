Bewährung und 1200 Euro Strafe für „Hitler-Gruß“ und „Sieg-Heil-Rufe“

Der „Hitler-Gruß“ und mehrfache „Sieg-Heil-Rufe“ haben einen 42-Jährigen aus dem Bodenseekreis erneut vor den Kadi gebracht. Seine jüngste Aktion resultiert vom Fasnetsamstag diesen Jahres, als er gegen 17 Uhr am Häfler Stadtbahnhof nach Aussagen eines Zeugen „rechtsradikale Sachen“ gegen eine Gruppe Jugendlicher gebrüllt hat, die mit einer Musikanlage unterwegs waren. Das habe ihm nicht gefallen und deshalb überschüttete er sie in alkoholisiertem Zustand mit handfesten Beleidigungen. Am Montag traf man sich vor dem Tettnanger Amtsgericht wieder.

Bei seinem Heben des rechten Armes könne es sich auch an einen Gruß an einen Bekannten gehandelt haben, gestikulierte der Mann ernsthaft vor dem Richter. Er können sich nicht mehr so genau an den Tag erinnern, wisse nur, dass er unter Medikamenten- und Alkoholeinfluss gestanden habe. Womit er wenig Glauben fand. Das Zeigen des „Hitler-Grußes“ und „Sieg-Heil-Rufe“ sind ihm nicht das erste Mal herausgerutscht. In der Latte seiner elf mitgebrachten Vorstrafen sind sie schon des öfteren nachzulesen. Und: „Sieg Heil“ ruft man nicht mal so eben Mal, meinte der Vorsitzende.

Mittags begann er am Tattag zu trinken, um dann mit dem Zug nach Friedrichshafen zu fahren, wo der Fasnetumzug eben zu Ende war und sich eine Menge Leute am Stadtbahnhof aufhielten. Der 42-Jährige hatte die Gruppe junger Leute schon durch die Unterführung zum Bahnhof in Höhe des Postgebäudes „verfolgt“, wo eine weitere Gruppe Jugendliche mit einer größeren Musikbox wartete, was den Angeklagten erst recht nicht gefiel und ihn von einer „Teufelsanlage“ lallen ließ. Aggressiv forderte er die Jugendlichen auf, die Musik auszumachen und sich zu „verpissen“. Einer der Beleidigten rief schließlich die Polizei, die ihn mitnahm. Er stellte Strafantrag, den er am Montag auch vor Gericht aufrecht erhielt.

Der gelernte Industriemechaniker, als Monteur fast permanent deutschlandweit unterwegs und wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen schon früher verurteilt, leidet momentan auch unter Beziehungsproblemen. In Richtung eines Nebenbuhlers sprach er davon, dass „die Nazis den Polen rausschmeißen würden“. Bei Randalen gegen dessen Wohnung verletzte er ihn. „Karriere“ in Sachen „Sieg-Heil-Rufen“ machte er schon bei einem früheren Seehasenfest und auf dem Ravensburger Marienplatz.

Bei der Caritas beraten lassen

Für die Vertreterin der Anklage hatte sich der Sachverhalt aus der Anklage in vollem Umfang bestätigt. Wegen dessen einschlägiger Vorstrafen reichte ihr eine Geldstrafe für eine Verurteilung nicht. Sie beantragte eine Freiheitsstrafe von vier Monaten, für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt sowie eine Geldstrafe von 1400 Euro.

Das Gericht erkannte auf drei Monate Freiheitsstrafe zur Bewährung für drei Jahre, die Auferlegung der Verfahrenskosten und eine Geldstrafe von 1200 Euro. Außerdem empfahl es dem Verurteilten, sich bei der Caritas gegen seinen Alkoholkonsum beraten zu lassen. Seinen „Hitler-Gruß“ mit dem Winken eines Freundes zu erklären sah der Richter als Schutzbehauptung.

Die Rechtsmittelbelehrung, die der Richter ihm am Ende zuschob, kannte der Angeklagte schon. Er nahm sie trotzdem mit.