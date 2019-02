Das Stadtwerk am See unterstützt und berät Kunden der insolventen „BEV Energie“, wie das Stadtwerk mitteilt. „Auch nach der Pleite ihres Anbieters geht natürlich nicht das Licht aus“, erklärt Stadtwerk-Vertriebschef Erik Dittrich. Das Stadtwerk versorgt als Netzbetreiber in Friedrichshafen und Überlingen die betroffenen Kunden übergangslos.

„Die Insolvenz betrifft rund 300 Kunden in unserem Netzgebiet“, erklärt Dittrich. Die Kunden werden übergangslos im Grundversorgungs-tarif versorgt. „Betroffene Kunden können uns gerne ansprechen – dann beraten wir, wie es günstiger geht“, sagt Dittrich.