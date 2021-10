Betrunkener verursacht Unfall

Ein offenbar stark angetrunkener und eventuell unter Drogeneinfluss stehender 23-Jähriger soll laut Polizeibericht am Sonntag kurz nach 8 Uhr in der Schmidstraße einen Unfall verursacht haben. Ein Zeuge hatte einen lauten Knall vernommen und bei der Nachschau festgestellt, dass der Fahrer eines Ford Focus offenbar gegen ein geparktes Fahrzeug geprallt war, sodass an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von jeweils etwa 5000 Euro entstand. Danach entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnte der 23-Jährige angetroffen werden. Er war zwischenzeitlich zu Fuß unterwegs. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von rund 2,8 Promille, außerdem reagierte ein Drogenvortest positiv auf Kokain. Dem 23-Jährigen wurde zur Beweissicherung im Krankenhaus Blut abgenommen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Telefon 07541 / 70 10 bei der Polizei zu melden.