ein 21-Jähriger muss sich wegen eines Angriffs auf Polizeibeamte verantworten. Er wurde Dienstagnacht gegen 22 Uhr von Anwohnern der Riedleparkstraße als Ruhestörer gemeldet. Der stark alkoholisierte, junge Mann sowie ein 29 Jahre alter Bekannter klingelten mehrfach in der Nachbarschaft und gerieten mit den Anwohnern in Streit.

Als die hinzugerufene Polizeistreife auf den jungen Mann in dessen Wohnung traf, war dieser so stark betrunken, dass ein Rettungswagen gerufen werden musste. Beim Versuch eines Beamten, mit dem 21-Jährigen zu sprechen, trat dieser unvermittelt nach dem Polizisten, der dem Angriff allerdings ausweichen konnte. Die Beamten legten dem Mann daraufhin Handschellen an und brachten ihn auf Anordnung der Staatsanwaltschaft zur Blutprobe in ein Krankenhaus.

Da der 21-Jährige während des gesamten Einsatzes sowohl Rettungsdienst wie auch die polizeilichen Einsatzkräfte beleidigte und Widerstand leistete, muss er nun mit Strafanzeigen wegen Angriffs auf Polizeibeamte, Widerstands und Beleidigung rechnen.