Betrunkener Traktorfahrer baut Unfall und verletzt sich

Leichte Verletzungen hat am Mittwoch gegen 15 Uhr ein 28-Jähriger erlitten, als er mit seinem Schmalspurtraktor beim Abbiegen vom Eichenmühlenweg in den Blütenweg in Friedrichshafen umkippte und dabei ein Verkehrszeichen beschädigte. Das Gespann mit zwei Anhängern voll Obst kippte wohl wegen nicht angepasster Geschwindigkeit in der Kurve um. Der 28-Jährige wurde unter dem Traktor eingeklemmt und musste von Passanten befreit werden. Er wurde verletzt in eine Klinik eingeliefert. Die Beamten stellten bei dem Mann außerdem Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab knapp zwei Promille. Dem 28-Jährigen wurde im Krankenhaus noch eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des ausländischen Staatsangehörigen wurde beschlagnahmt und eine Sicherheitsleistung im vierstelligen Bereich erhoben. Es entstanden mehrere Hundert Euro Schaden.