Ein alkoholisierter 65-jähriger Radfahrer ist am Mittwoch kurz vor Mitternacht in der Zeppelinstraße mit seinem Fahrradlenker an einer Hecke hängengeblieben und auf den Fahrradweg gestürzt. Hierbei zog er sich laut Polizei eine Platzwunde zu und wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Fahrrad konnte kein Schaden festgestellt werden.