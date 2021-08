Betrunkener stürzt mit Motorrad

Nach einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 17.45 Uhr in der Messestraße, bei dem ein mutmaßlich alkoholisierter 48-Jähriger mit seinem Motorrad gestürzt ist, ermittelt die Polizei Friedrichshafen. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie der Biker im Bereich des Tierheims im Kreisverkehr stürzte und danach zu Fuß seine Maschine in Richtung Wald schob. Die verständigten Beamten trafen den Fahrer an seiner Anschrift an und wurden auf Alkoholgeruch aufmerksam. Da eine Atemalkoholmessung knapp zwei Promille ergab, musste der Mann die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten, wo die Entnahme von Blutproben veranlasst wurde. Weil er an seiner Maschine darüber hinaus die Kennzeichen eines anderen Motorrades angebracht hatte, muss der Mann neben dem Verdacht der Trunkenheitsfahrt auch mit einer Anzeige wegen Urkundenfälschung, Missbrauchs von Kennzeichen und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz rechnen. Die Beamten behielten den Führerschein des 48-Jährigen ein und untersagten ihm die Weiterfahrt. Beim Unfall wurde der Mann nicht verletzt. Der Sachschaden an dem Motorrad beläuft sich auf wenige Hundert Euro.