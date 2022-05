Betrunkener stürzt mit dem Fahrrad

Über die Leitstelle wurde am frühen Samstag etwa um 1.10 Uhr gemeldet, dass ein Fahrradfahrer in der Oberen Mühlbachstraße in Schnetzenhausen gestürzt ist. An der Unfallstelle konnten die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen laut Bericht niemanden mehr antreffen.

In der Notaufnahme des Krankhauses in Friedrichshafen wurde schließlich ein 29-Jähriger ermittelt. Der mann verwickelte sich laut Polizei bei der Befragung immer mehr in Widersprüche.