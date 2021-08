Betrunkener stiftet Streit

In der Riedleparkstraße ist es am Sonntag gegen 13 Uhr zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gekommen. Die herbeigerufene Polizei konnte die Männer schließlich in der Keplerstraße antreffen. In Anwesenheit der Polizisten versuchte einer der Männer, ein mit über 2,6 Promille stark alkoholisierte 21-Jähriger, seinen 31-jährigen Kontrahenten was die Polizei unterbinden konnte. Während der Sachverhaltsaufnahme beleidigte und bedrohte der 21-Jährige alle anwesenden Personen. Da er sich auch im Streifenwagen nicht beruhigen ließ, stattdessen um sich trat und spuckte, brachten ihn die Beamten in eine Fachklinik. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Beleidigung und Körperverletzung zu.