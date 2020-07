Betrunkener schleudert Stuhl gegen Kneippentür

Ein polizeilich einschlägig bekannter 64-Jähriger hat am Sonntag gegen 17 Uhr in der Seestraße einen Stuhl gegen die Eingangstüre einer Gaststätte geschleudert. An der Türe entstand ein kleiner Kratzer. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Mann, dessen Alkoholtest einen Wert von über 3,6 Promille ergab, von den Beamten in Gewahrsam genommen.