Betrunkener schläft in Gartenschuppen

Ein 39-Jähriger steht im Verdacht, in der Nacht von Montag auf Dienstag die Glasscheibe einer Haustür in der Ehlersstraße in Friedrichshafen eingeschlagen und anschließend im Geräteschuppen genächtigt zu haben. Die verständigten Beamten trafen am Morgen einen alkoholisierten Mann im Schuppen an. Das berichtet die Polizei, die nun gegen ihn ermittelt.

Wie sich herausstellte hatte er in der Nacht auch die Garage betreten und dort offensichtlich seine Notdurft verrichtet. Auf den Mann, bei dem ein Atemalkoholtest noch knapp 1,5 Promille ergab, kommt nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs zu.