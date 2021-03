Betrunkener randaliert und beleidigt Beamte

Deutlich unter Alkoholeinwirkung ist ein 17-jähriger Jugendlicher gestanden, der von Zeugen dabei beobachtet wurde, wie er am Sonntagabend gegen 19 Uhr in der Gutenbergstraße gegen die Spiegel mehrerer Autos trat. Nachdem der Randalierer von einer alarmierten Polizeistreife noch in der Nähe angetroffen werden konnte, fing er an, die Beamten massiv zu beleidigen und aggressiv anzugehen. Wie die Polizei berichtet, musste er daraufhin auf dem Boden abgelegt und mittels Handschließen gefesselt werden. Ein später vorgenommener Atemalkoholtest ergab bei dem 17-Jährigen eine Alkoholisierung von über zwei Promille. Der Jugendliche wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut von Erziehungsberechtigten übergeben. In erwarten nun Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung und Beleidigung. Die Höhe des angerichteten Sachschadens ist aktuell noch nicht bekannt.