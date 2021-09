Betrunkener Randalierer greift Polizisten an

Offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand hat sich ein 56-jähriger Mann, befunden, der am Montagabend gegen 20 Uhr im Bereich des Landungsstegs aufgefallen war und später einen Polizisten verletzte. Da der mit über 2,7 Promille stark betrunkene Mann Passanten angepöbelt hatte, forderten ihn die Beamten auf zu gehen. Der 56-Jährige wurde dem Polizeibericht zufolge dann aber zunehmend aggressiv, anstatt dem Platzverweis Folge zu leisten. Er widersetzte sich den Anweisungen und griff stattdessen erneut umstehende Personen verbal an. Als die Polizei ihn daraufhin in Gewahrsam nahm, wehrte er sich mit aller Kraft, trat nach den Beamten und verletzte dadurch einen Polizisten leicht am Kopf. Aufgrund der Gesamtumstände brachten die Beamten den Randalierer in eine Fachklinik. Gegen den 56-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.