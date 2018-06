Alkohol und Drogen waren bei einem Unfall im Spiel, der sich am Donnerstagabend in der Unterführung am Maybachplatz in Friedrichshafen ereignet hat und bei dem ein 21-jähriger Radfahrer leicht verletzt worden ist. Ein 31-jähriger Mann hatte mit seinem Fahrrad die Unterführung von der Colsmanstraße kommend befahren und war infolge Alkoholeinwirkung und einer in der Hand befindlichen Bierflasche am Ausgang der Unterführung auf die Gegenfahrspur geraten, teilt die Polizei mit. Der entgegenkommende 21-jährige Radfahrer musste deshalb abrupt nach rechts ausweichen, wobei er zu Fall kam. Wie die Polizei bei der Unfallaufnahme feststellte, war der 31-Jährige nicht nur deutlich alkoholisiert, sondern zeigte auch Anzeichen von Drogeneinwirkung.