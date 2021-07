Betrunkener pöbelt Passanten an

Die Polizei hat am Mittwochabend einen 45-jährigen Betrunkenen – ein Atemalkoholtest zeigte 2,6 Promille an – kurzzeitig in Gewahrsam genommen. Eine Streife wurde gerufen, nachdem der Betrunkene vor einem Lebensmittelgeschäft in der Albrechtstraße Passanten anpöbelte. Der 45-Jährige, der seine ganzen Habseligkeiten auf dem Parkplatz verteilte, verhielt sich gegenüber den Beamten aufbrausend und schrie herum. Da er dem ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkommen wollte, musste er mit auf die Wache genommen werden. Auf den Mann, der kurze Zeit später in die Obhut einer Angehörigen gegeben wurde, kommt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige zu.