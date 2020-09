Ein Mann hat am Mittwoch gegen 17.30 Uhr im Medienhaus am See Kunden angepöbelt. Trotz Aufforderung wollte er das Haus nicht verlassen. Die Polizei rücktge an. Der stark betrunkene Unruhestifter verließ die Örtlichkeit erst, nachdem ihm von den Beamten ein Platzverweis erteilt und Polizeigewahrsam angedroht worden war. Da er außerdem die Polizeistreife mehrfach lautstark beleidigte, muss er nun mit einer entsprechenden Strafanzeige rechnen.