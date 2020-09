Ein 58-jähriger Betrunkener ist am Mittwoch im Innenstadtbereich aufgefallen. Eine Streife hat ihm angedroht, dass er beim nächsten Vorfall in der Ausnüchterungszelle landet. Abends gegen 20.45 Uhr war es dann soweit, als die Polizei zum Supermarkt am Romanshorner Patz gerufen wurde, wo der Mann erneut auffällig war. Gegenüber der Polizei reagierte der Mann unkooperativ, pöbelte laut herum und warf seine eigenen Gegenstände auf den Boden. Der Betrunkene wurde für den Rest der Nacht in Gewahrsam genommen.