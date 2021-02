Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 45-jähriger Mann rechnen, der am Donnerstagabend, in deutlich alkoholisiertem Zustand, Waren aus einem Lebensmittelgeschäft in der Kapellenstraße in Friedrichshafen entwendet hat.

Einem Zeugen war laut Polizeibericht aufgefallen, dass der Mann mehrere Fleischwaren in seinen Rucksack packte und diese im Anschluss an der Kasse nicht bezahlte. Auf Ansprache leugnete er den Diebstahl und flüchtete. Der Marktleiter verfolgte den Ladendieb bis zum Eintreffen der verständigten Polizei.

Die Beamten nahmen bei dem äußerst aggressiven und vollkommen uneinsichtigen 45-Jährigen deutliche Alkoholeinwirkung wahr. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 2,2 Promille. Auf den Ladendieb kommt nun eine Anzeige wegen Diebstahls zu.