Betrunkener kann Taxi nicht bezahlen

Aufgrund seines „unrühmlichen und vollkommen uneinsichtigen“ Verhaltens endete die Nacht für einen 28-jährigen Betrunkenen in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers, schreibt die Polizei. Für seine Heimfahrt von einer Häfler Gaststätte verständigte der Mann, der am Abend offensichtlich stark dem Alkohol zugesagt hatte, ein Taxi. Da er kein Bargeld mehr bei sich hatte, stoppte der Fahrer an einer Bank, wo die Geldabhebung am Automaten mutmaßlich aufgrund des Promillepegels des Mannes scheiterte. Im weiteren Verlauf entwickelte sich ein Streitgespräch, das zu eskalieren drohte, woraufhin der Taxi-Fahrer die Polizei verständigte. Auch von den Beamten ließ sich der in Rage geratene 28-Jährige nicht beruhigen. Da er zudem ziemlich betrunken war, musste der Mann seinen Rausch auf dem Polizeirevier ausschlafen. Neben den Taxi-Gebühren kommen nun auch die Kosten für die Unterkunft bei der Polizei zu.