Betrunkener geht Rettungskräfte an

Rettungsdienst und Polizei haben es am Donnerstagabend in der Riedleparkstraße mit einem renitenten Gegenüber zu tun. Der 64-jährige Mann, der offensichtlich gestürzt war und sich eine stark blutende Kopfplatzwunde zugezogen hatte, sollte zur weiteren Behandlung in eine Klinik begleitet werden. Dabei ging er laut Polizeibericht jedoch äußerst aggressiv und uneinsichtig auf einen Notfallsanitäter los, schlug vor dem Eintreffen der Polizisten mehrfach auf diesen ein und verletzte ihn dabei leicht. Die hinzugerufenen Beamten konnten den mit über 2,7 Promille deutlich betrunkenen 64-Jährigen zunächst von der erforderlichen Wundversorgung überzeugen. An der Klinik angekommen trat er jedoch erneut ungehalten auf und beleidigte eine Krankenschwester. Auf den Mann kommt nun ein Strafverfahren zu.