Ein betrunkener Fahrgast ist in der Nacht zum Dienstag gegen 4 Uhr in der Flugplatzstraße mit einem Taxifahrer in Streit geraten und schlug mit einer Bierflasche gegen die Heckscheibe des Taxis, wodurch diese beschädigt wurde. Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen gelang es laut Polizeibericht, die Situation zu beruhigen. Der 28-jährige Fahrgast räumte die Beschädigung des Taxis ein. Der Schaden beträgt etwa 800 Euro.