Ein 47-jähriger Mann hat in der Nacht auf Donnerstag in der Paulinenstraße bei einem Beziehungsstreit seine Lebensgefährtin geschlagen und die gemeinsame Wohnung teilweise demoliert. Die Frau erlitt laut Polizei leichte Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Als eine Streife anrückte und dem Betrunkenen einen Platzverweis erteilte, sei er diesem nicht nur zögerlich nachgekommen, sondern habe auch die Beamten beleidigt, ihnen den gestreckten Mittelfinger gezeigt und sich vor ihnen entblößt. Da der 47-Jährige einen Wohnungsschlüssel mitgenommen hatte, fahndeten die Beamten wenig später nach dem Mann. Als sie ihn antrafen, ging dieser mit einer erhobenen Sektflasche auf die Polizisten zu, die deshalb gezwungen waren, Pfefferspray einzusetzen und den 47-Jährigen zu überwältigen. Nach einer ambulanten Behandlung im Krankenhaus brachten ihn die Beamten zur Dienststelle, wo er den Rest der Nacht in der Ausnüchterungszelle verbrachte.