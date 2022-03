Betrunkener Autofahrer trinkt während der Polizeikontrolle weiter

Gleich zwei Blutproben musste ein 37-jähriger BMW-Fahrer über sich ergehen lassen, nachdem er am Donnerstag mutmaßlich alkoholisiert in eine Kontrollstelle fuhr. Das schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.

Die Polizeibeamten stellten im Gespräch alkoholtypische Auffälligkeiten bei dem Mann fest, die folgende Atemalkoholmessung habe 1,1 Promille ergeben. Bei der Belehrung und der Erläuterung der auf das Messergebnis folgenden Maßnahmen, habe der Fahrer dann unvermittelt zu einer Flasche mit offenbar alkoholischen Inhalts gegriffen.

Die Fahrt geht für den Mann nicht weiter

Dabei solle er sich erhofft haben, dass seine Aktion die weiteren Ermittlungen behindere. Die Folge sei jedoch nur gewesen, dass er nicht eine, sondern zwei Blutentnahmen über sich ergehen lassen musste.

Auf den Mann kommt eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr zu. Die Beamten untersagten dem 37-Jährigen weiter zu fahren, beschlagnahmten seinen Führerschein und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.