Aus einem Schnellimbiss in der Meistershofener Straße in Friedrichshafen ist am Sonntag, kurz nach Mitternacht, die Meldung gekommen, dass ein Betrunkener Gäste und Personal anpöbelt. Kurze Zeit später trafen Polizisten ein, die beobachteten, wie ein 20-jährige Betrunkener ein Tablett gegen das Personal warf. Als die Beamten den Mann kontrollieren wollten, wurden sie laut Polizeibericht von einem 18-Jährigen, offensichtlich ein Bekannter des Herumpöbelnden, angegriffen und zur Seite gestoßen.

Da sich der 18-Jährige nicht belehren ließ und immer wieder auf die Polizizisten losging, setzten diese Pfefferspray ein, so dass der Junge Mann vorerst außer Gefecht war, heißt es. Nun ging der 20-Jährige auf die beiden Beamten los. Er konnte dem Bericht zufolge nur mit Gewalt gebändigt werden und wehrte sich dabei noch heftig. Zur weiteren Beruhigung der Lage wurden zwei weitere Streifenbesatzungen hinzugezogen, die ihre Mühe hatten den 18-Jährigen unter Kontrolle zu bringen, teilt die Polizei mit. Nur unter Aufbietung äußerster Kraftaufwendung konnten dem 18-Jährige letztendlich Handschellen angelegt werden. Anschließend wurden beide Männer zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Während des gesamten Einschreitens wurden die Beamten beleidigt, bedroht und angespuckt. Gegen die Männer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.