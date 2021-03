Betrunken unterwegs: Autofahrer überfährt Verkehrsschild in der Meistershofener Straße und nimmt es mit

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 39-jähriger Autofahrer rechnen, der im Verdacht steht, am Sonntag gegen 20 Uhr in der Meistershofener Straße unter Alkoholeinwirkung einen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Der Mann hatte zunächst ein Verkehrsschild überfahren und flüchtete samt Schild, das unter seinem Wagen festhing. Die von Zeugen verständigte Polizei fand am Unfallort mehrere Trümmerteile und ein Kennzeichen. An der Halteranschrift, an der auch der deutlich beschädigte Wagen stand, konnte der 39-Jährige angetroffen werden, erklärt die Polizei in ihrem Bericht.

Dieser gab sich umgehend als Unfallverursacher zu erkennen, das umgefahrene Schild habe er in seinen Keller gebracht. Da eine Atemalkoholmessung einen Wert von weit über zwei Promille ergab, musste er die Polizeibeamten in ein Krankenhaus begleiten, wo zwei Blutproben entnommen wurden. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht ermittelt. Sein Führerschein wurde sichergestellt, so die Polizei.