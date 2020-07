Mutmaßlich unter Alkoholeinwirkung ist ein 54-jähriger Motorrollerfahrer gestanden, der am frühen Sonntagmorgen in der Straße „An der Steige“ stürzte. Kurz nach dem Unfall kam eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen zufällig am Unfallort vorbei.

Den Beamten gegenüber gab der Rollerfahrer an, auf Laub am Fahrbahnrand ausgerutscht zu sein, bei dem Mann wurden jedoch deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung festgestellt. Da ein Atemalkoholtest von dem 54-Jährigen nicht korrekt durchgeführt wurde, ordneten die Polizeibeamten die Entnahme einer Blutprobe im Krankenhaus an, um hier Klarheit zu schaffen. Je nach Ergebnis wird gegen den Mann weiter ermittelt.