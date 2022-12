Betrugswelle überrollt Bodenseekreis

Zahlreiche Menschen im Bodenseekreis sind laut Polizeibericht Mitte der Woche erneut von Betrügern am Telefon belästigt worden. Die Täter wählten dabei erneut die hinlänglich bekannten Maschen, um an das Geld der Angerufenen zu gelangen. Sie meldeten sich unter anderem als angebliche Polizeibeamte, Staatsanwälte oder nahe Bekannte und versuchten ihre Gegenüber durch sogenannte „Schockanrufe“ zur schnellen Überweisung von Geldbeträgen oder zur persönlichen Übergabe von Wertsachen zu bewegen. Auch über den Messenger WhatsApp meldeten sich die Unbekannten und gaben sich als Angehörige der Opfer aus. Durch das Vorspielen, eine neue Telefonnummer zu haben und kurzfristig in finanzieller Not zu sein, baten sie ihre Gegenüber zur schnellen Begleichung angeblich dringender Rechnungen. Da die Betrüger mit diesen perfiden Maschen immer wieder erfolgreich sind, rät die Polizei eindringlich dazu, insbesondere ältere Angehörige zu sensibilisieren.