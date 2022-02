Betrugsmasche mit falschem Gewinnversprechen

Auf ein falsches Gewinnversprechen ist Anfang dieser Woche ein 56-Jähriger aus dem Gebiet Friedrichshafen hereingefallen.

Gleich mehrfach riefen die Betrüger laut Polizeibericht bei dem Mann an und beglückwünschten ihn zu einem fünfstelligen Lotteriegewinn. Für die Übergabe des Geldes seien lediglich noch Notarkosten und Gebühren in Höhe von mehreren Hundert Euro zu bezahlen. Gutgläubig kam er dieser Forderung nach, kaufte Wertkarten in einem Supermarkt und übermittelte die Codes am Telefon. Als daraufhin weitere Vorauszahlungen gefordert wurden, schöpfte er Verdacht, Betrügern aufgesessen zu sein. Die Polizei ermittelt nun wegen gewerbsmäßigen Betrugs und warnt vor dieser Masche.