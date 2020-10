Ein 45 Jahre alter Mann ist am vergangenen Samstag von einem falschen Microsoft-Mitarbeiter um 1800 Euro geprellt worden. Nachdem der Mann über Nacht und am Folgetag das Betriebssystems Windows 10 auf seinem Rechner installierte, meldete sich ein angeblicher Microsoftmitarbeiter telefonisch beim Geschädigten, um diesen bei der Installation zu unterstützen. Der vermeintliche Mitarbeiter erzählte seinem Opfer, dass bei der Installation insgesamt fünf Backups notwendig, um die Sicherheit von Windows zu steigern. Hierzu gewährte der Geschädigte dem Unbekannten laut Polizeibericht über einen Teamviewer schließlich Zugriff auf seinen PC. Der unbekannte Täter führte aus, dass zur Installation mehrere Testüberweisungen an Microsoft nötig seien, die jedoch sofort zurücküberwiesen würden. Nachdem der Geschädigte insgesamt 16 Testüberweisungen und somit einen Gesamtbetrag von über 1800 Euro überwiesen hatte, überkam ihn ein ungutes Gefühl, weshalb er das Gespräch beendete und sich bei Microsoft meldete. Hier erfuhr er schließlich, dass er Opfer eines Betrügers wurde.