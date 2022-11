Betrügern am Telefon und an der Haustür auf der Spur

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wie vielfältig Betrüger am Telefon, im Internet oder an der Haustür ihrem kriminellen Handwerk nachgehen konnten über 50 Zuhörerinnen und Zuhörer erfahren, die einer Einladung des Bodensee-Presse Clubs (BPC) Friedrichshafen folgten. Gemeinsam mit der Volksbank Friedrichshafen-Tettnang wurde zum Vortrag „Kampf den Telefonbetrügern“ ins Restaurant des Zeppelin-Museums in Friedrichshafen eingeladen. Sachkundige Referentin an diesem Nachmittag war Kriminalhauptkommissarin Sigrid Blenke vom Referat Prävention beim Polizeipräsidium Ravensburg. Sie erläuterte beinahe zwei Stunden lang die perfiden Methoden der Verbrecher, deren Taten beinahe täglich in den Zeitungsspalten auftauchen. Sowohl Blenke als auch BPC-Präsident Manfred Weixler fassten am Schluss der Veranstaltung zusammen: „Nur wer informiert ist, kann sich schützen. Umso wichtiger ist es, dass sich so viele Menschen für dieses Thema interessieren.“ Neben den wichtigen Informationen gab es für alle Teilnehmer Kaffee und Kuchen, gestiftet von der Volksbank Friedrichshafen-Tettnang.

Sigrid Blenke, seit 1993 bei der Polizei und seit 2020 im Referat für Kriminalprävention in Ravensburg, kennt Friedrichshafen gut. Ab 2020 war sie bei der Kriminalpolizei der Zeppelinstadt im Bereich Rauschgiftkriminalität im Einsatz. Aus ihrem reichen Erfahrungsschatz berichtete Blenke, dass es trotz aller Vorsicht Bereiche und Situationen gibt, in denen gerade ältere Menschen Risiken ausgesetzt sind. Und zwar dort, wo sie so etwas gar nicht erwarten: „An der Haus- oder Wohnungstüre, in der eigenen Wohnung oder auch am Telefon.“

Das Ziel der Täter sei dabei stets das Gleiche: durch Tricks und Täuschungen an Geld oder Wertgegenstände älterer Menschen zu gelangen. Verstärkt kämpft die Polizei gegen diese Betrügereien. Blenke dazu: „Insbesondere der sogenannte Enkeltrick, falsche Gewinnversprechen, aber auch Delikte des Amtsmissbrauchs, wie zum Beispiel der falsche Polizeibeamte machen uns Sorgen und beschäftigen die Beamten des Polizeipräsidiums Ravensburg.“

Aus Sicht der Polizei ist Aufklärung und Information der beste Weg, um solche Straftaten zum Nachteil älterer Menschen zu verhindern.