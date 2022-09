Betrügerische Whatsapp-Nachrichten im Bodenseekreis im Umlauf

Es gibt ein paar ganz einfache Indizien, mit denen Betroffene einen Betrug erkennen. Stellen Sie sich folgende Fragen: Wurden Sie angerufen? Sollen Sie noch heute Geld übergeben? Hat sich der Anrufer als Familienangehöriger, Polizist, Arzt, Notar oder Richter ausgegeben? Sollen Sie Geld an eine unbekannte Person übergeben? Sollen Sie etwas überweisen oder eine Geldwertkarte kaufen? Wenn zwei dieser Fragen mit „Ja“ beantwortet werden, sollten sich Betroffene am besten direkt an die Polizei wenden.

Nachdem jüngst vermehrt Schockanrufe im Bodenseekreis zu verzeichnen waren, haben die Betrüger aktuell die Variante gewechselt. Das teilt die Polizei in einer enstprechenden Presseinformation mit.

In den vergangenen Tagen wurden der Mitteilung zufolge mehrere Fälle von Whatsapp-Betrügen angezeigt. Und die sehen so aus: Die Geschädigten werden dabei von einer unbekannten Nummer kontaktiert. Hierbei wird vorgegeben, dass die Tochter oder der Sohn schreibe und es sich bei dem nicht bekannten Kontakt um eine neue Rufnummer handele. Man sei aktuell – aus den unterschiedlichsten Gründen – in finanziellen Schwierigkeiten und benötige dringend eine Geldüberweisung. In gutem Glauben, ihr Kind zu unterstützen, überweisen etliche Geschädigte nicht unerhebliche Geldsummen an die unbekannten Täter. So geschehen am Dienstag in Markdorf, wo eine Betroffene rund 2500 Euro überwies, und am Mittwoch in Meersburg, wo etwa 2100 Euro transferiert wurden.

Aufmerksame Bankmitarbeiter

Glimpflich ging ein Betrugsversuch am Dienstag in Friedrichshafen aus, wo zunächst ebenfalls knapp 2500 Euro überwiesen wurden, die glücklicherweise in letzter Sekunde von aufmerksamen Bankmitarbeitern wieder zurückgebucht werden konnten. Ebenso am Dienstag in Meckenbeuren, wo der Betrugsversuch von der Angeschriebenen direkt durchschaut wurde.

„Die Polizei warnt dringend vor dieser Masche und bittet darum, insbesondere auch ältere Familienangehörige zu sensibilisieren“, heißt es weiter. Und: „Vertrauen Sie nicht blind einer völlig fremden Rufnummer, sondern stellen Sie vor etwaigen finanziellen Transaktionen stets auf den Ihnen bekannten Wegen und über die bisherigen Telefonnummern Kontakt zu Ihren Angehörigen her, um die Angaben zu überprüfen.“ So lasse sich in aller Regel schnell Klarheit schaffen und eine Betrugsabsicht erkennen.