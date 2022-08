Betrüger buchen fünfstelligen Euro-Betrag ab

Ein 41-jähriger Mann aus dem östlichen Bodenseekreis ist am Wochenende Betrügern aufgesessen. Der Mann hatte laut Polizei einen Rucksack über eine bekannte Verkaufsplattform im Internet angeboten und bekam über einen Messenger-Dienst eine Anfrage eines angeblichen Interessenten. Nachdem man sich über die Konditionen geeinigt hatte, übersandte der Unbekannte dem 41-Jährigen einen Link zu einem vermeintlichen Bezahlprogramm der Plattform. Gutgläubig folgte der Mann den Anweisungen des Programms und gab Kontodaten, Passwort und eine generierte TAN-Nummer an. Unmittelbar darauf musste er feststellen, dass von seinem Konto mehrere Überweisungen veranlasst wurden. Er ließ sein Konto daraufhin umgehend sperren. Aktuell wird von einem finanziellen Gesamtschaden in Höhe eines fünfstelligen Euro-Betrags ausgegangen. In diesem Zusammenhang rät die Polizei nochmals ausdrücklich davor, beim Umgang mit Kontodaten vorsichtig zu sein und niemals Passwörter oder TAN-Nummern preiszugeben.