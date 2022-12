Betriebskrankenkasse Gildemeister-Seidensticker hält die Beiträge auch 2023 stabil

Gute Nachrichten für die Versicherten der BKK Gildemeister Seidensticker, der Betriebskrankenkasse, der auch viele Mitarbeiter von Zeppelin sowie deren Partnern angehören. Die Betriebskrankenkasse hält ihren Zusatzbeitrag auch im kommenden Jahr stabil bei 0,9 Prozent und damit nach eigenen Angaben deutlich unter dem durchschnittlichen Zusatzbeitragssatz von 1,6 Prozent.

„Damit setzt die Krankenkasse ein Zeichen gegen die aktuelle Entwicklung der steigenden Zusatzbeiträge und zählt auch 2023 zu den günstigsten Krankenkassen Deutschlands“, teilt die BKK in einer Pressemitteilung mit. Trotz des erneuten staatlichen Eingriffs in die Finanzreserven der Krankenkassen habe die BKK Gildemeister Seidensticker auf eine Anhebung des Zusatzbeitragssatzes im kommenden Jahr verzichten können. „Vor allem eine vorausschauende Finanzplanung und moderate Steigerungsraten bei den Leistungsausgaben haben diesen Schritt möglich gemacht“, so die BKK.