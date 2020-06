Betreutes Wohnen: Das Virus ist immer präsent

Die Corona-Pandemie trifft alle Menschen in ihrem Alltag. Und ganz besonders trifft sie Menschen, die in ihrem Alltag auf besondere Unterstützung angewiesen sind. Allein die Ambulanten Dienste der Stiftung Liebenau betreuen mehr als 300 Menschen mit Handicap, die in eigenen Wohnungen leben, wie die Stiftung mitteilt.

Noch bevor die Ausgangsbeschränkungen in Kraft traten, haben die Fachkräfte der Ambulanten Dienste im Bodenseekreis mit allen Klienten Einzelgespräche geführt und eine Liste mit Handynummern der Betreuer verteilt. Denn es sei wichtig, dass die Klienten, die ansonsten den persönlichen Kontakt gewohnt sind, die Mitarbeitenden jederzeit sprechen können.

Was vielen Leuten schwer falle, sei, dass derzeit keine Treffen im öffentlichen Raum stattfinden. Es rücken nun ganz andere Themen in den Vordergrund: Manche Klienten machen sich Sorgen um Angehörige, die in Pflegeheimen leben. Auch befürchten sie, dass sie sterben könnten, ohne sie nochmals besuchen zu dürfen. „Das sind Themen, die wir natürlich besprechen, da sind wir jetzt noch mal ganz anders gefragt“, sagt Dieter Stokowy.