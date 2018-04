Betrüger geben sich als Telekom-Mitarbeiter aus

Dreiste Diebe haben sich am Freitag zwischen 10 und 13 Uhr gegenüber Anwohnern in der Schmidstraße als Mitarbeiter der Telekom ausgegeben. Unter dem Vorwand, die Steckdosen und Telefonanschlüsse überprüfen zu müssen oder nach Störungen zu suchen, gelang es den Unbekannten, vereinzelt in die Wohnungen zu kommen, berichtet die Polizeidirektion Konstanz.

In den Wohnungen schauten die Betrüger in jedes Zimmer und verließen die jeweiligen Wohnungen kommentarlos wieder. Gestohlen wurde aus diesen Wohnungen nach bisherigem Wissen der Polizei nichts. Die beiden Unbekannten sind etwa 35 Jahre alt, 1,80 bis 1,90 Meter groß und hatten dunkle Hosen und weiße Hemden an.

Ebenfalls am Mittwoch, gegen 16.30 Uhr, klingelten möglicherweise die gleichen Täter bei einer Seniorin in der Schmidstraße, die sie mit dem gleichen Vorwand in die Wohnung und in den Keller reinließ. Als sie wieder im Bereich des Eingangs waren, wurde die Seniorin nochmals in den Keller geschickt.

Bei ihrer Rückkehr waren die beiden Männer nicht mehr da. Anschließend bemerkte die Frau, dass Bargeld und zwei wertvolle Schmuckstücke fehlen. Einer der Männer sprach nach Angaben der bestohlenen Frau mit rheinischem Dialekt.

In solchen Fällen rät die Polizei:

Lassen Sie nie Unbekannte in Ihre Wohnung.

Nutzen Sie einen Türspion und eine Sprechanlage.

Öffnen Sie Ihre Tür nur mit vorgelegter Türsperre, zum Beispiel ein Kastenschloss mit Sperrbügel.

Lassen Sie sich Ausweise zeigen und fragen Sie bei der angegebenen Firma oder der Hausverwaltung nach.

Verständigen Sie im Verdachtsfall unverzüglich die Polizei.