Beten für den Frieden in Europa

Leider nur wenige Gläubige haben am Mittwochabend in der Offenen Stadtkirche St. Nikolaus am Friedensgebet teilgenommen, um ihre Solidarität für die in der Ukraine und in aller Welt leidenden Menschen zu gedenken. „In diesen Tagen des Bangens um den Frieden in der Ukraine und Europa wollen wir täglich bis 1. März um 19.30 Uhr innehalten, für den Frieden, für Verständigung und gegen Gewalt singen und beten“, sagte Pastoralreferent Philip Heger, bevor er und die anwesenden Besucher als Zeichen ihrer Solidarität Kerzen anzündeten. (ah)