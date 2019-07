Besucherrekord im Paulinengarten zum Seehasenfest

Während des Seehasenfests sind rund 4000 Kinder und Erwachsene in drei Tagen auf das Spiel- und Aktionsgelände Paulinengarten gekommen. „Das ist absoluter Rekord“, sagt Margret Beck, Leiterin des Spielehauses. Der Garten sei in diesem Jahr erstmals etwas umstrukturiert worden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Außerdem wurde der Standort für die Kinderbühne und die Bewirtung verändert. „So konnten wir mehr Raum für freies Kinderspiel und bedarfsorientierte Aktionen schaffen“, sagt Beck.

Das Spielehaus engagiert sich auf dem Seehasenfest seit 1983 als der Paulinengarten erstmals für das Kinder- und Heimatfest geöffnet wurde. Kleine bunte Zelte, Hütten, Tischgruppen laden zum Mitmachen ein, dazwischen gibt es unzählige Spielobjekte, dekorative Fahnen, farbenfrohe Spielwagen und eine Bühne für das Kindertheater. „Viele Besucher kennen das Gelände und steuern es gezielt an, andere sind überrascht, welch außergewöhnliches Angebot das Seehasenfest für Kinder und Familien bieten“, sagt Beck.

Das Team des Spielehauses wurde von sechs zusätzlichen Helfern unterstützt. 14 geschulte Mitarbeiter waren täglich dort, um das Spielgelände aufzubauen. Sie stellten Spielobjekte, Werkzeuge, Schilder und Sonnenschirme auf, um für den Andrang gerüstet zu sein, der in diesem Jahr sofort nach der Öffnung um 13 Uhr begann. Um 17 Uhr kam das Clownduo Herbert & Mimi mit dem Kinderheater für Kinder ab drei Jahren.

Von Samstag bis Montag waren die Besucher aktiv in den kreativen Werkstätten, Spielinseln, auf der Doppelrollenrutsche, dem Bambini-Parcours und in der traditionellen Seehasenwerkstatt. Die Doppelrollenrutsche und der Bambini-Parcours mit Balken, Zauberkästen und Reifen wurden gleichzeitig von 100 Kindern genutzt. In der Seehasenwerkstatt wurden Hasenohren gebastelt. Dazu gab es den Schnippeltisch mit Hasenmasken zum Anmalen, Ausschneiden und Aufsetzen.

In der „Kinderwerkstatt Holz“ schreinerten Eltern und Kinder Bewegungsspiele wie Tischtennisschläger, Bumerangs oder windschnelle Katamarane. Im kreisrunden Batikzelt färbten sie Taschen und Turnbeutel mit Schnur- und Sprühbatik. Dazu gab es noch ein „Do-it-yourself“-Projekt, die Naturwerkstatt und das Kunstatelier.

Besucher schreiben in Sütterlin

Am Seehasen-Samstag war das Schulmuseum vor Ort mit der Kreativwerkstatt: Schön schreiben wie zu Großmutters Zeiten. Viele Besucher haben die Gelegenheit laut Pressemitteilung wahrgenommen, die Sütterlinschrift auszuprobieren. Der Auftritt des Seehasen-Spielmannszugs am Sonntag nach dem Festumzug war eine Überraschung für die Besucher.

Höhepunkt an allen drei Aktionstagen war die Kinderbühne unter freiem Himmel. Das Clownduo Herbert & Mimi aus Innsbruck trat mit drei komischen Theaterstücken auf. Zwischen 400 bis 600 Besucher schauten sich die Clowns täglich an. „Unser Konzept ist voll aufgegangen“, sagt die Spielehausleiterin. „Kinder und Eltern waren gemeinsam in ihrer Familienzeit kreativ und es gab unzählige positive Rückmeldungen“, sagt Beck. Die Vorbereitungen für das Häfler Kinderfest beginnen bereits nach dem Seehasenfest mit ersten Impulsen und neuen Aktionsideen. Für 2020 ist der dreitägige Kinderzirkus Luftikus mit Vorstellungen eingeplant.