Besucher werfen Blick ins Innere des Wasserhochbehälters

Das Stadtwerk am See hat zusammen mit der Stadt Friedrichshafen Bürger zu einem Fest auf den Rupberg nach Raderach eingeladen. Anlass zu der Feier war die Einweihung des sanierten Wasserhochbehälters – Friedrichshafens größtem Trinkwasserreservoir. Bei Führungen konnten die Besucher einen Blick in das Innenleben der Anlage werfen.

Wie wertvoll das kostbare Gut Wasser ist, wurde und wird gerade während der Hundstage deutlich. Umso mehr weiß man es zu schätzen, und so kamen am Samstag rund 100 Bürger, um an der Einweihung des frisch sanierten Hochbehälters sowie des „Einheitsdenkmales“ teilzuhaben. Oben angekommen, wurden sie vom Prokuristen der Stadtwerke, Erik Dittrich, Betriebsleiter Alexander Belard, Planungsingenieur Thomas Müller und dem Leiter der Abteilung Umwelt und Naturschutz, Tillmann Stottele, empfangen.

Nach zwei Jahren Bauzeit und einer Investition von zwei Millionen Euro habe man mit der Sanierung des Hochbehälters eine Wasserversorgung für die Stadt Friedrichshafen erreicht, die „zukunftssicher sei“, sagte Prokurist Erik Dittrich. Rund 25 000 Bürger würden von der Sanierung profitieren, führte er aus. „Wir werden aber auch weiter in die Wasserversorgung unserer Bürger investieren“, versprach er.

Im Namen der Stadtverwaltung begrüßte Tillmann Stottele von der Abteilung Umwelt und Naturschutz die Besucher im Hochbehälter, der seiner Meinung nach ein „Geheimtipp für Wanderer und Verliebte“ sei und auch einen Platz im Häfler Wanderbuch von Autor Rainer Barth gefunden habe. Sein Ressort hätte die Sanierung nur am Rande begleitet und sich dafür in Zusammenarbeit mit dem Nabu Friedrichshafen-Tettnang, dem BUND Friedrichshafen sowie dem Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen auf die Bepflanzung sowie Förderung der Artenvielfalt konzentriert, erklärte Stottele.

So seien artenreiche Wiesensaaten auf der Bodenüberdeckung des Wasserbehälters angebracht worden, die das ganze Jahr über reichlich blühen würden. Außerdem habe man die Idee von Barbara Borgfeldt vom Nabu aufgegriffen und die anlässlich des 25. Jahrestags der Wiedervereinigung von Bundeskanzlerin Angela Merkel ins Leben gerufene Errichtung eines „Einheitsdenkmales“ umgesetzt. Vor dem Panorama sind eine Rotbuche (steht für den Westen Deutschlands), eine Waldkiefer (für den Osten) sowie eine Stieleiche (steht für vereintes Deutschland) gepflanzt worden.

Einen besonderen Dank richtete Tillmann Stottele noch an die Familie Alwine und an Manfred und Martin Strobel, die durch ihren Grundstückstausch die Sanierung des Hochbehälters erst möglich gemacht hätten.