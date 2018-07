Besucher spazieren durch den Hochbehälter

Das Stadtwerk am See und die Stadt Friedrichshafen laden die Bürger am Freitag, 27. Juli, ab 14 Uhr zum Fest auf dem Rupberg ein. Das Stadtwerk feiert dort die Sanierung des Wasser-Hochbehälters Raderach, die Stadt das neue „Einheitsdenkmal“, das von nun an Friedrichshafens schönstem Aussichtspunkt steht. Das Stadtwerk bietet bei Führungen einen Blick hinter die Kulissen an.

Gemütlich feiern mit Panoramablick: Die Stadt und das Stadtwerk laden zum gemeinsamen Bürgerfest mit Kaffee und Kuchen. Um 14 Uhr können Besucher gemeinsam ab der Bushaltestelle Raderach einen Spaziergang zum nahegelegenen Rupberg machen, wo der frisch sanierte Hochbehälter steht.

Dort beginnt das Fest um 14.30 Uhr mit der Einweihung des „Denkmals“ – drei Bäume, gespendet von Bund, Nabu und Bündnis 90/die Grünen. Nach kurzen Grußworten gibt es für die Besucher Getränke, Kaffee und Kuchen.

Das Stadtwerk am See bietet laut Vorschau Führungen durch den frisch sanierten Hochbehälter Raderach. Friedrichshafens größtes Trinkwasser-Reservoir fasst nun 15 Millionen Liter Trinkwasser. Von hier wird das kostbare Gut im Westen und Norden der Stadt bis nach Markdorf verteilt. Das Stadtwerk hat sich die Sanierung rund zwei Millionen Euro kosten lassen. Das Fest findet auch bei schlechtem Wetter statt.