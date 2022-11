Besucher saugen Stimmung der Bodensee-Weihnacht förmlich in sich auf

Endlich: Nach einer gefühlt nicht enden wollenden Corona-Zwangspause hat die Bodensee-Weihnacht am Freitag ihre Pforten geöffnet. Mit dem Auftakt zeigen sich die meisten Händler vor allem aber die Besucher zufrieden.

Rund 70 Markthändlerinnen und -händler in 60 Hütten verzaubern mit ihren kunsthandwerklichen sowie kulinarischen Angeboten. Umrahmt und ergänzt wird die Veranstaltung durch ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm und dem MS Zeppelin als beleuchtetes Weihnachtsschiff.

Friedrichshafen hat wieder seine Bodensee-Weihnacht. Nach über drei Jahren des Wartens, sind am Freitagabend – zum langersehnten Start – bereits viele Besucher in die vorweihnachtliche Atmosphäre eingetaucht.

Sie genießen gesellige Stunden mit der Familie oder im Kreise von Freunden. Am Samstagabend war in den engen Gassen zwischen den geschmückten Buden zeitweise kaum mehr ein Durchkommen möglich.

Händler lobt „warme Atmosphäre“

Während sich am Romanshorner Platz erstmals Eisstockschützen unter dem eigens aufgestellten Zelt mit Stock und Daube im Wettbewerb messen, haben die Jüngsten beim Kinderkarussell und der Vorlesestunde Freude. „Wir lassen es uns vor den Buden und den Verkaufsständen bei wärmenden Getränken und dem leckeren Speisenangebot gut gehen“, sagen Enno und Silvie aus Ailingen.

Die Bodensee-Weihnacht ist dieses Jahr besonders schön. Wir kommen wieder.

Markus Graml aus Sipplingen verkauft selbst hergestellten Gold- und Silberschmuck in Verbindung mit Lavastein. Er zeigt sich mit dem Start zufrieden: „Dieser Weihnachtsmarkt besticht durch seine warme Atmosphäre und Nähe zum See. Die Menschen freuen sich, wieder rauszukommen und geben auch in diesen Zeiten gerne Geld für schöne und ansprechende Dinge aus.“

Ein besonderes Lob spricht er den Organisatoren aus: „Die Infrastruktur ist sehr gut und es wird seitens der Mitarbeiter alles getan, damit in und um unsere Verkaufshütten alles steht und einwandfrei funktioniert.“

„Zu viel Kommerz, zu wenig Vereine“

Anderl und Martin vom Südtiroler Stand strahlten: „Der Laden brummt, wir kommen mit der Ausgabe unserer Spezialitäten kaum nach. Ein gelungener und vielversprechender Auftakt“, versichern beide, während Karl Kollmann von der Weihnachtspyramide bekräftigt: „Die Besucher sind glücklich und zufrieden, sind gerne beieinander und genießen das vorweihnachtliche Treiben.“

Kritische Stimmen sind nur vereinzelnd zu vernehmen. So findet Bernd Geyer-Söhn aus Ravensburg: „Zu viel Kommerz, zu wenig Vereine. Ich hätte mir weniger professionell aufgestellte Anbieter gewünscht.“ Geöffnet ist die Bodenseeweihnacht noch bis einschließlich 22. Dezember.