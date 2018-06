Besucher des „Russian Boat“ schlägt zu

Die Polizei hat das Ablegen des Partyschiffs „Russian Boat“ am Samstagabend in Friedrichshafen überwachen müssen, nachdem es dabei mehrere aggressive Streitigkeiten gab. Das berichtet die Polizeidirektion Konstanz in ihrem Pressebericht.

Kurze Zeit später kam es gegen 2 Uhr auf dem Buchhornplatz zu einem Streit zwischen zwei Party-Besuchern. Ein 37-jähriger Mann war angeblich grundlos von einem unbekannten Besucher des Schiffs attackiert und mit mehreren Faustschlägen ins Gesicht niedergeschlagen worden.

Außer der weißen Kleidung und der vermutlich russischen Herkunft des Täters konnte der Geschädigte keine weitere Beschreibung abgeben.