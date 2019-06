Bei der Werksführung durch die Produktion der CarboFibretec in Friedrichshafen haben die Besucher der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU (MIT) erlebt, wie die hochwertigen Produktionsteile aus Faserverbundwerkstoff in Handarbeit hergestellt werden.

Seit mehr als 15 Jahren steht die CarboFibretec für qualitativ hochwertige und technisch anspruchsvolle Produkte aus dem Bereich der Faserverbundwerkstoffe. Die Firma, die aus der Dornier-Luft- und Raumfahrttechnik hervorging, ist Teil der Wissler Group und beschäftigt am Standort Friedrichshafen 60 Mitarbeiter, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Die über Jahre gesammelten fachlichen Kompetenzen und Fertigkeiten ermöglichen es, speziell auf den Kunden zugeschnittene Produkte zu produzieren.

Erhard Wissler, Geschäftsführer der Wissler Group, freute sich über den Besuch der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU und das damit entgegengebrachte Interesse am Unternehmen und dem Wirtschaftsstandort Friedrichshafen.

Mit den verschiedenen Produktionsverfahren und Verarbeitungstechniken, wie dem Autoklavverfahren, der Harzinjektion und diversen, zunehmend automatisierten Wickeltechniken erfülle die CarboFibretec die höchsten Anforderungen der Luft- und Raumfahrtbranche, so Wissler. Besonders spannend fanden die Besucher die Produktdiversifikation in den vier Hauptgeschäftsfeldern: Luft- und Raumfahrttechnik, Medizintechnik, Maschinenbau sowie hochwertige Sportgeräte. So produziert die CarboFibretec Bauteile und Formwerkzeuge für Flugzeuge, Helikopter und Satelliten, etwa handtellergroße, hochpräzise Pumpendeckel für Dialysegeräte und ultraleichte Laufräder für Rennräder. Nach einem gemeinsamen Mittagessen im Betriebsrestaurant hielten einige Mitglieder des MIT im Anschluss ihre Vorstandssitzung in den Räumlichkeiten der CarboFibretec ab.

Die Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung Bodensee ist die Interessenvertretung der Unternehmer, Handwerker und Freiberufler im Bodenseekreis und steht grundsätzlich allen wirtschaftlich Interessierten offen.