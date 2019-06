Besucher aus 50 Ländern bei der Ham Radio

Weltoffenheit, Begeisterung für Technik und Völkerverständigung jenseits aller Grenzen zeichnen den Ham-Spirit aus, den Funkamateure aus aller Welt leben, schreibt die Messe Friedrichshafen in einer Mitteilung. Am Wochenende haben demnach 14 300 Besucher aus über 50 Ländern ihre Antennen am Bodensee ausgefahren, um auf der Ham Radio persönlich miteinander in Kontakt zu treten, sich über die neueste Technik zu informieren und anderen über Funk darüber zu berichten.

„Die Messebesucher zeichnen sich durch ihre hohe technische Kompetenz aus, was einen hohen Anspruch an die Auswahl der Aussteller und den Inhalt des Rahmenprogramms mit sich bringt. Mit Unterstützung des Deutschen Amateur Radio Clubs (DARC)als ideeler Träger sind wir wieder dem Ruf als Europas Leitmesse im Amateurfunk gerecht geworden. Die 44. Auflage zog rund 400 Besucher mehr als im Vorjahr an“, freuen sich Messe-Chef Klaus Wellmann und Projektleiterin Petra Rathgeber. 184 Aussteller und Verbände aus 32 Ländern hätten sich präsentiert, das Vortragsprogramm sei hochkarätig gewesen: „Neben Branchengrößen zog vor allem der Nobelpreisträger Joe Taylor mit seinen Ausführungen großes Interesse der Besucher auf sich“, heißt es weiter.

In Halle A1 war laut Messe von der Antenne über Funkgeräte bis zum Zubehör alles zu finden, was für den Funksport benötigt wird. Als Fundgrube und Treffpunkt zum Fachsimpeln erwies sich demnach der Flohmarktbereich. Viele kommerzielle Aussteller zeigten sich in persönlichen Gesprächen mit dem Messeverlauf zufrieden. Michael Bürck, JVCKenwood Deutschland resümiert laut Messe: „Wir haben unseren neuen Transceiver TS-890S der Öffentlichkeit vorgestellt und uns besonders über das positive Feedback darauf gefreut. Man kommt hier in Kontakt mit sehr fachkundigem und interessiertem Publikum, woraus interessante Gespräche entstehen und eine tolle Gelegenheit zum Austausch besteht“.

„Der Amateurfunk hat sich auf der Ham Radio in seinem ganzen Facettenreichtum präsentiert, wir sind vollauf zufrieden“, freuen sich Stephanie Heine und Werner Bauer vom DARC. Das nächste Mal funkt die Ham Radio von 26. bis 28. Juni 2020 aus Friedrichshafen und rückt damit in den traditionellen Zeitraum. Weitere Informationen gibt es unter www.hamradio-friedrichshafen.de.