„Besuch immer willkommen“ ist Renate Hoffmanns Motto

19 Werke haben 17 Künstlerinnen und Künstler für die Ausstellung „Mehr wir“ gespendet, die noch bis 29. Juni im Kapellenflur des Klinikums zu sehen ist. Alle Werke werden am Ende für „Häfler helfen“ versteigert, Gebote sind jetzt schon möglich.Wir stellen alle Bilder in einer kleinen Serie vor.

In der Gemeinschaftsausstellung, die zum ökumenischen Stadtkirchentag entstanden ist, greifen die Künstler das Thema „Mehr wir“ auf. Alle Künstler haben in der Vergangenheit bereits Werke in der Reihe „Klinikart“ gezeigt. Zur Finissage am Mittwoch, 29. Juni, um 17.30 Uhr werden die Bilder zu Gunsten der Aktion „Häfler helfen“ meistbietend versteigert. Für jedes Bild ist ein Mindestgebot festgelegt. Im Vorfeld sind Gebote per Mail an ganzert.susann@medizincampus.de möglich. „Erika und Martin haben Besuch“ heißt das Werk von Renate Hoffmann. Die Größe beträgt 100 mal 100 Zentimeter, das Mindestgebot für das Bild aus Acryl und Kreide auf Leinwand liegt bei 250 Euro.

In der Kreativwerkstatt Rosenharz der Stiftung Liebenau werden Menschen mit Beeinträchtigung betreut. Renate Hoffmann wählt gerne kräftige Farben und hat ihre Menschenpaare „Erika und Martin“ benannt. Mehr wir bedeutet für Renate Hoffmann Gemeinschaft, die sie in ihrem Bild dadurch ausdrückt, dass Erika und Martin Besuch haben.