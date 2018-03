Für die Kunstradfahrerinnen sind gleich zwei wichtige Meisterschaften auf dem Plan gewesen. Nadine Kurz reiste für den 2. Junior Master nach Bruckmühl/Bad Aibling, zu diesem ein Platz unter den 20 Besten beim 1. Junior Master notwendig war. Sie startete dann auf dem 13. Platz gesetzt und zeigte eine hervorragende Kür. Mit 134,28 Punkte erreichte sie eine neue persönliche Bestleistung und fuhr sogar drei Plätze nach vorne, womit sie auf dem zehnten Platz landete.

Bereits einen Tag später ging es dann weiter in Richtung Sirnach in der Schweiz zum internationalen Frühlings-Cup. Vom RRMV starteten dieses Mal gleich Sportlerinnen in zwei Klassen. Den Anfang machte Lena Neuenfeld in der Klasse Schüler U13. Sie war auf dem 13. Platz gesetzt und konnte sich mit ihrer Kür um ganze neun Plätze verbessern. Mit 49,55 Punkten und einer neuen Bestleistung, erreichte sie einen tollen vierten Platz.

Ceyda Altug startete eine Klasse über Lena bei den Schülerinnen U15 mit insgesamt 18 Teilnehmerinnen. Mit 120,04 Punkten auf der Ergebnistafel am Ende der Kür konnte sie ihrer Favoritenrolle gerecht werden und landete somit auf dem ersten Platz.

Zuletzt durfte Nadine Kurz noch bei den Junioren starten, die eigentlich einen Tag vorher bereits gefahren waren. Durch ihre Teilnahme beim Junior Master war sie zu diesem Zeitpunkt verhindert und durfte so ihren Start am Sonntag nachholen. Auch an diesem Tag konnte sie wieder ihr Können beweisen und fuhr 131,41 Punkte aus.